ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ضمك، نظيره الهلال، في مواجهة قوية لحساب مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي ضمك.

الهلال يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يواصل به تضييق الخناق على النصر المتصدر بعدما وصل الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 4 يناير 2026، على استاد نادي ضمك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ثمانية بتعليق جعفر الصليح.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

