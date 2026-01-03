تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoضمك
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف ضمك، نظيره الهلال، في مواجهة قوية لحساب مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي ضمك.

الهلال يدخل المباراة في المركز السادس وعينه على تحقيق انتصار يواصل به تضييق الخناق على النصر المتصدر بعدما وصل الفارق بينهما إلى نقطتين فقط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 4 يناير 2026، على استاد نادي ضمك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الهلال crest
الهلال
الهلال
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ثمانية بتعليق جعفر الصليح.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ضمك ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أرماندو إيفانجيليستا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ضمك والهلال في المباريات الأخيرة

ضمك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين ضمك والهلال في المباريات الأخيرة

ضمك

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0