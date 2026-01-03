Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

الجدل يتصاعد بعد سقوط النصر .. رابطة الدوري السعودي مُتهمة بـ"خنق" العالمي لأجل مصلحة الهلال!

آثار ترحيل "الجولة العاشرة" لن تختفي طوال الموسم..

فتح الإعلامي تركي السهلي، النار على رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن قرارها بترحيل الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن، كان هدفه الوحيدة هو مصلحة نادي الهلال على حساب منافسيه وتحديدًا النصر.

كانت رابطة الدوري السعودي قد أعلنت تأجيل الجولة العاشرة من المسابقة، لتُقام في شهر فبراير المقبل، بعد تأهل المنتخب السعودي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

  • قرار تأجيل الجولة العاشرة

    الجولة العاشرة من الدوري السعودي، كانت ستبدأ يوم 19 ديسمبر الماضي، بعد يوم واحد من خوض آخر مباراتين في كأس العرب، حيث كان من المفترض أن يلعب المنتخب السعودي أمام الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.

    وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.

    وكان النصر أكثر الفرق تضررًا منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي، حيث خاض 3 مباريات في حوالي 7 أيام فقط، إذ تغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة يوم 27 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعادل مع الاتفاق (2-2) يوم 30 من نفس الشهر، وأخيرًا خسر من الأهلي، أمس الجمعة الموافق 2 يناير 2026.

    وبذلك فقد النصر 5 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات، ليجد نفسه مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن، بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة، بينما يأتي الهلال خلفه مباشرة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن الزعيم لديه فرصة قوية لانتزاع الصدارة عندما يواجه ضمك غدًا الأحد.

  • محاولة خنق النصر!

    تركي السهلي، قال خلاله حلوله ضيفًا عى برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "هناك سؤال يفرض نفسه لرابطة الأندية السعودية، بصفقتها الجهة التي من المفترض أن تحمي المنافسة، عندما تضع لنادٍ مثل النصر 3 مباريات صعبة، بفاصل زمني يومين راحة فقط، بينما تعطي المنافسين 4 و5 أيام، أرجو ألا يكون ذلك توجيهًا للقب الدوري".

    وأضاف: "هناك سردية أخرى لدى المنافسين عن الجولات الأولى في الدوري كانت سهلة للنصر، وردي عليها بأن جدول المسابقة معلن من البداية للجميع، لكن أن تأتي الرابطة في منتصف الدوري وترحل مباراة مهمة للهلال، فهذا لغز كبير".

  • تحذير إلى رابطة الدوري السعودي

    وتابع تركي السهلي في حديثه: "احذر رابطة الدوري السعودي لا تقعون فيما وقعت فيه أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابقة، التي عملت على قبول أشياء خاطئة من أجل إراحة أحد الأندية وأضرت بمصلحة المسابقة كافة، يجب أن يكون الجميع على مسطرة واحدة".

    وأردف: "كيف نقبل أن تقوم الرابطة بنقل جولة كاملة إلى أجل غير مُحدد، ووضع المتصدر في موقف صعب وخنقه من خلال خوض مباريات قوية على التوالي وبينها يومان راحة فقط، تأجيل الجولة العاشرة قرار كان من أجل مصلحة فريق واحد وهو الهلال".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي، أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

