الجدل يتصاعد بعد سقوط النصر .. رابطة الدوري السعودي مُتهمة بـ"خنق" العالمي لأجل مصلحة الهلال!

الجولة العاشرة من الدوري السعودي، كانت ستبدأ يوم 19 ديسمبر الماضي، بعد يوم واحد من خوض آخر مباراتين في كأس العرب، حيث كان من المفترض أن يلعب المنتخب السعودي أمام الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.

وكان النصر أكثر الفرق تضررًا منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي، حيث خاض 3 مباريات في حوالي 7 أيام فقط، إذ تغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة يوم 27 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعادل مع الاتفاق (2-2) يوم 30 من نفس الشهر، وأخيرًا خسر من الأهلي، أمس الجمعة الموافق 2 يناير 2026.

وبذلك فقد النصر 5 نقاط من أصل 9 في آخر 3 مباريات، ليجد نفسه مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن، بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة، بينما يأتي الهلال خلفه مباشرة بفارق نقطتين فقط، علمًا بأن الزعيم لديه فرصة قوية لانتزاع الصدارة عندما يواجه ضمك غدًا الأحد.