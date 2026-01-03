Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

مستغلًا علاقة وكيله بثلاثي الفريق .. الاتحاد يبدأ التفاوض مع روبن نيفيش لضمه من الهلال!

الاتحاد يفاجئ الجميع ويتفاوض مع نيفيش

أشعل نادي الاتحاد الميركاتو الشتوي، ودخل في مفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل نيفيش في الفترة الحرة بعقده مع الهلال، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الزعيم، حيث ينتهي العقد في صيف 2026.

    الاتحاد يتحرك للتعاقد مع نيفيش

    كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة شركة نادي الاتحاد، قد دخلت في محادثات أولية مع وكيل أعمال روبن نيفيش، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

    وأضافت الصحيفة أن تحرك الاتحاد جاء في ظل عدم توصل الهلال لاتفاق مع نيفيش، من أجل تجديد عقده مع الفريق، ليفتح الباب أمام رحيل عن الفريق الأزرق.

    ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بشأن مفاوضات الاتحاد مع نيفيش، سواء بالنجاح أو برفض اللاعب الانتقال إلى العميد.

    الاتحاد يُريد استغلال علاقة وكيله بثلاثي الفريق

    وأكدت الصحيفة على أن إدارة الاتحاد تسعى لاستغلال ارتباط روبن نيفيش بوكيل أعمال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى مواطنه دانيلو بيريرا قبل الدفاع، وأيضًا البرازيلي فابينيو لاعب الوسط لتسهيل التفاوض مع روبن نيفيش للحصول على خدماته.

    ويرتبط نيفيش بجانب ثلاثي الاتحاد بالشركة التي يمتلكها البرتغالي جورج مينديش وكيل الأعمال الشهير، وهي التي تتولى تسويق الرباعي وتقديم العروض لهم، بجانب التواصل مع الأندية بالنيابة عنهم.

    ولذلك فإن الاتحاد يُريد أن يستغل هذا الأمر لصالحه في التفاوض مع روبن نيفيش، من أجل إقناعه بترك الهلال والانتقال إلى النمور بداية من الموسم المقبل.

  • أرقام روبن نيفيش مع الهلال

    يواصل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال، تقديم بصمته المؤثرة منذ انضمامه إلى صفوف الزعيم في صيف عام 2023، قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات النادي خلال المواسم الأخيرة.

    وكلف التعاقد مع نيفيش خزينة الهلال نحو 55 مليون يورو، حيث وقّع اللاعب عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2026، ليصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

    وخلال مسيرته مع الهلال حتى الآن، خاض النجم البرتغالي 108 مباريات رسمية في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا، إلى جانب صناعته 25 هدفًا، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المحوري في وسط الملعب.

    وتوّج نيفيش مع الهلال بأربعة ألقاب رسمية منذ وصوله إلى الرياض، تمثلت في الفوز بكأس السوبر السعودي مرتين، إضافة إلى التتويج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، مواصلًا تعزيز سجل إنجازاته بقميص الزعيم.

  • أرقام الهلال 2025-26

    شهد مشوار فريق الهلال الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي 2025-2026 تباينًا في المستوى خلال بدايته، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح الفريق في استعادة توازنه وتقديم مستويات قوية في مختلف البطولات.

    وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين، ليؤكد دخوله بقوة في سباق المنافسة على اللقب مع تقدم الجولات.

    قاريًا، واصل الزعيم تألقه اللافت في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مسجلًا 6 انتصارات متتالية عززت حظوظه في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

    كما نجح الهلال في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، في ظل التنافس التاريخي بين الفريقين.

    ويأتي هذا الاستقرار الفني مؤخرًا رغم البداية المتذبذبة لإنزاجي مع الفريق محليًا، وهو ما بدا لافتًا خاصة في ظل الظهور القوي للهلال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وكان إنزاجي قد استهل مهمته مع الهلال من بوابة كأس العالم للأندية، حيث قاد الفريق لتحقيق نتائج تاريخية، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، قبل الوصول إلى الدور ربع النهائي في مشاركة حظيت بإشادة واسعة.

    وبالأرقام، قاد سيموني إنزاجي الهلال في 24 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، حقق خلالها 19 فوزًا مقابل 4 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط، فيما سجل الفريق تحت قيادته 56 هدفًا، واستقبلت شباكه 23 هدفًا، في مؤشر واضح على التطور الفني والاستقرار الذي يعيشه الفريق مؤخرًا.

