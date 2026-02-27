أخبار النصر اليوم | 4 لاعبين خارج مباراة الفيحاء .. رونالدو يستثمر في إسبانيا و"جاكيت" الموسى يصنع أزمة وهمية!

منصور الموسى وأزمة من لاشيء! .. انحياز علني للنصر بسبب "كلمة ناقصة" وأسطورة الهلال خارج الصورة

ربما إذا أردنا أن نتحدث عن قصة تمثل مقولة "خدعوك فقالوا"، فإن ما حدث مع منصور الموسى، يعد مثالًا فعليًا على أرض الواقع.

أزمة من لا شيء، تفجرت من ينبوع مباراة النصر والنجمة، فبينما يحتفل النصراويون بفوز كاسح أمّن صدارة العالمي لدوري روشن، جاءت اتهامات من كل حدب وصوب، حول إعلان عن تحيز علني للعالمي من الخصم، ليتحوّل الأمر إلى قضية مجاملات، وكم من نموذج للموسى في الملاعب السعودية، وأشياء من هذا القبيل.

ويمكن القول إن كلمة واحدة ناقصة، كان بإمكانها أن تخمد سريعًا هذا الحدث الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأنه أن يفند الاتهامات عن منصور الموسى الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، محل الكثير من الأقاويل، حول الانحياز العلني للمنافس، ولو على حساب النادي، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بـ"أزمة من لاشيء".

شايع شراحيلي "خارج عن السيطرة" .. أهان الهلال، كال الاتهامات للنصر واعترف بتعرض نواف العابد للظلم بسببه!

هناك أشياء لا تتغير مهما مر عليها الزمن؛ منها "تهور" شايع شرحيلي؛ نجم النصر الأسبق، الذي تورط في عدة أزمات خلال مسيرته كلاعب وبعد الاعتزال كذلك.

صاحب الـ35 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2009، وبعد تسع سنوات مع نجوم العالمي، كان الرحيل للقادسية في يناير 2018 في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الفيصلي في صيف 2020 قبل الاعتزال مؤخرًا.

خلال تلك المسيرة، توج شراحيلي بأربع بطولات؛ منها ثلاث مع النصر "الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد مرة"، بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيصلي.