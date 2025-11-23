أخبار الأهلي اليوم | يايسله يرد على المنتقدين، وانتهاء قضية فراس البريكان

أكد ماتياس ياسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، أنه يستهدف الفوز على الشارقة في مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستُقام على ملعب الإنماء بجدة مساء الإثنين القادم.

وأوضح المدرب الألماني أنه يُدرك تمامًا أهمية المباراة خاصة أنها تقام على ملعب الأهلي ووسط جمهوره، مشيرًا إلى أنه لم يُحدد بعد التشكيل الأساسي وسيحسمه بعد الحصة التدريبية الأخيرة.

وأضاف "نحن متحمسون جدًا لمباراة الغد، خاصة أنها تقام على أرضنا وهو ما يمنحها طابعًا مختلفًا تمامًا، نتطلع لفوز بالطبع، مثل كل مباراة نخوضها، وسنواصل العمل بروح عالية لضمان ذلك".

وعن الانتقادات الموجهة له، رد قائلًا "هي جزء طبيعي من كرة القدم، نتعامل معها بوعي، عملية إدارة الفريق تعتمد على عدة جوانب يجهلها المنتقدون، بينها متابعة مشاركات اللاعبين مع منتخبات بلادهم. نقيم الأداء البدني والفني خلال التدريبات ونتخذ قراراتنا بوضع كل هذا في عين الاعتبار، والأمر يعتمد كذلك على طبيعة المباراة والخصم".