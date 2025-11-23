أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | يايسله يرد على المنتقدين، وانتهاء قضية فراس البريكان
يايسله يرد على المنتقدين ويستهدف الفوز أمام الشارقة
أكد ماتياس ياسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، أنه يستهدف الفوز على الشارقة في مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستُقام على ملعب الإنماء بجدة مساء الإثنين القادم.
وأوضح المدرب الألماني أنه يُدرك تمامًا أهمية المباراة خاصة أنها تقام على ملعب الأهلي ووسط جمهوره، مشيرًا إلى أنه لم يُحدد بعد التشكيل الأساسي وسيحسمه بعد الحصة التدريبية الأخيرة.
وأضاف "نحن متحمسون جدًا لمباراة الغد، خاصة أنها تقام على أرضنا وهو ما يمنحها طابعًا مختلفًا تمامًا، نتطلع لفوز بالطبع، مثل كل مباراة نخوضها، وسنواصل العمل بروح عالية لضمان ذلك".
وعن الانتقادات الموجهة له، رد قائلًا "هي جزء طبيعي من كرة القدم، نتعامل معها بوعي، عملية إدارة الفريق تعتمد على عدة جوانب يجهلها المنتقدون، بينها متابعة مشاركات اللاعبين مع منتخبات بلادهم. نقيم الأداء البدني والفني خلال التدريبات ونتخذ قراراتنا بوضع كل هذا في عين الاعتبار، والأمر يعتمد كذلك على طبيعة المباراة والخصم".
أبو الشامات: حققت هدفي بتطوير جاهزيتي البدنية
أكد صالح أبو الشامات نجم النادي الأهلي جاهزيته التامة لمواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم غدٍ الإثنين.
وشدد اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن حالته البدنية تطورت كثيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أهدافه خلال الموسم الجاري.
وأضاف "أنا جاهز لخوض 90 دقيقة في كل مباراة أخوضها مع الأهلي. جاهز لخدمى فريقي والمنتخب الوطني دومًا، وأبذل قصارى جهدي لتطوير مستواي".
وأتم حول اللقاء "مقبلون على مباراة كبيرة وقوية وعلينا أن نتعامل معه بمنا يُناسب ذلك التحدي، سندخل المباراة بكامل جاهزيتنا لضمان تحقيق الفوز".
القادسية يرفع احتجاجًا جديدًا ضد الأهلي!
الأزمة مستمرة بين الأهلي والقادسية قبل "الكلاسيكو" الثالث..
مركز التحكيم يسدل الستار على قضية فراس البريكان والأهلي!
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده ضمن دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن المقرر أن يُواجه القادسية في إحدى قمم ربع النهائي نهاية نوفمبر الحاري.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد هزم جاره الاتحاد في الجولة الثامنة بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع خلف النصر المتصدر بـ5 نقاط كاملة، والذي تنقصه مباراة سيلعبها مساء اليوم أمام الخليج.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
بالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد حظي الأهلي بمشوار ممتاز حتى الآن في نسخة العام الجاري، حيث قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي الأوزباكي إلى فوز مثير (4-2) في الجولة الأولى، مبرهنًا على القدرة الهجومية الكبيرة وروح الفريق العالية. لكن الجولة الثانية جاءت أكثر صعوبة، إذ اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يعود بقوة في الجولة الثالثة ويحقق فوزًا كبيرًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة على ملعب الإنماء بجدة، قبل أن يعود من قطر بانتصار مثير على السد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الرابعة، مؤكدًا أنه قادر على المنافسة بقوة على الصعيد القاري.