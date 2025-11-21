"لا أثق في استقلاليتك كرئيس"! .. تلميحات بـ"التآمر" ضد الأهلي في قضية فراس البريكان

وفي هذا السياق.. ألمح الإعلامي الرياضي محمد البكيري بوجود "مؤامرة"، ضد النادي الأهلي ومهاجمه الدولي فراس البريكان؛ وذلك في الشكوى التي قدّمها الفتح أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وتم إغلاقها في الساعات الماضية.
البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن رئيس الفتح منصور العفالق، بارك انتقال البريكان إلى الأهلي صيف 2023؛ حيث قال وقتها: "اللاعب انتقل من نادٍ كبير إلى آخر كبير".
وشدد البكيري على أن رئيس الفتح، كان سعيدًا جدًا بحصول ناديه على مبلغ 60 مليون ريال سعودي؛ وهو قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، والتي تم دفعها قبل انتقال اللاعب إلى الفريق الأهلاوي.
وأضاف الإعلامي الرياضي: "ثم ماذا؟!.. قام رئيس الفتح بعد أكثر من 360 يومًا؛ بالتشكيك في إجراءات صفقة انتقال البريكان إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم".
واعتبر البكيري أن تشكيك رئيس الفتح في الصفقة، بعد 360 يومًا كاملًا، يثير الكثير من الجدل؛ سواء كان ذلك بإرادة منه، أو بدوافع مباشرة أو غير مباشرة.
واختتم محمد البكيري تغريدته المثيرة؛ بتوجيه رسالة إلى العفالق: "فلتعذرني لو قلت.. لا أثق باستقلاليتك كرئيس!!".