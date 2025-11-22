فيديو | حتى لا يظهر "تيفو مسيء" آخر .. إجراءات مشددة من رابطة الأهلي قبل مباراة القادسية!

لا تزال أحداث "التيفو المسيء" الذي تم رفعه في مدرجات النادي الأهلي خلال ديربي جدة الأخير، تلقي بظلالها على تصرفات جماهير "الراقي"، حيث تتعامل حاليًا بحذر شديد في كافة الدخلات والرسائل.

وفي الأمس، عاد الأهلي والاتحاد إلى المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استطاع "الراقي" أن يفوز على ضيفه القادسية بنتيجة (2-1)، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبنفس النتيجة، تفوق الاتحاد أيضًا على ضيفه الرياض في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.