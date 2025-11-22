حسين عبد الغني يروي شهادته في قضية فراس البريكان: تحمل ضغوطًا لا تطاق.. والنصر خسر كثيرًا برحيله!

تحدث حسين عبد الغني في برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، قائلًا: "نادي الفتح بحث عن أكبر فائدة مالية من وراء قضية فراس البريكان، وهذا من حقه بكل تأكيد، لكنه لم يسلك الطريق الصحيح في قضيته".

وأضاف: "أهم شيء في هذا الملف أن فراس البريكان انتهى من ذلك الكابوس، لأن مثل هذه القضايا العالقة تؤثر على اللاعب نفسيًا، حيث يتعرض لها بشكل كبير في حياته اليومية، وهو لاعب مميز وقدم مع الفتح أداءً مميزًا. ونادي الفتح له أيضًا فضل كبير على اللاعب".

وكال نجم منتخب السعودية السابق، المديح لفراس البريكان، قائلًا: "فراس كان لديه نية واضحة بالرحيل عن الفتح إلى نادٍ أكبر، ولذلك وضع شرط جزائي في عقده مع الفتح، وهذا أمر طبيعي أن كل لاعب يبحث عن اللعب في نادٍ منافس على البطولات، وهذا لا يقلل من قيمة الفتح في شيء".

وأوضح: "تعاملت مع فراس خلال فترة عملي في نادي النصر، وهو لاعب ذو عقلية مميزة، وللأسف نادي النصر خسر هذه الموهبة، حيث كانت عليه ضغوط كبيرة من جماهير العالمي، وأنا كنت شاهد على ذلك، إلا أنه كان ملتزمًا للغاية ولا يتحدث أو يرد بسوء على أي هجوم من الجماهير".

وختم عبد الغني: "فراس ليس لاعبًا موهوبًا بنسبة 100%، لكنه يعوض ذلك بالحماس والقوة في الأداء، والأهم من ذلك هو أن لديه طموح وعقلية جيدة، لذلك تحول من لاعب متوسط إلى لاعب أساسي في منتخب السعودية والنادي الأهلي".