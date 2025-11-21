Matthias Jaissle Ahli Riyad Mahrez GOAL ONLYGOAL AR
"مهاجم يلعب في الدفاع وعلى رياض محرز توفير ضحكاته الساخرة"! .. ماتياس يايسله يبتكر "أشياءً غريبة" مع الأهلي ضد القادسية

أغلى 3 نقاط للأهلي في الموسم الحالي..

عندما تنتقل حرب المكاتب إلى أرضية الملعب؛ فالنتيجة يجب أن تكون مباراة يغلب عليها العصبية، أكثر من اللعب الجمالي الذي ينال إعجاب عشاق الساحرة المستديرة.

هذا ما حدث في مباراة الأهلي والقادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وكما نعلم.. القادسية يطالب حاليًا بسحب لقب كأس السوبر السعودي 2025-2026، من فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بحجة أن مشاركته في البطولة بدلًا من "المنسحب" الهلال، كانت غير قانونية.

المهم أن المباراة لم تخرج ممتعة فنيًا للناظرين؛ حيث غلبت عليها الإثارة التحكيمية، إلى جانب الاحتكاكات بين اللاعبين.

وفي النهاية.. نجح الفريق الأهلاوي بالفوز (2-1) على القادسية؛ رغم أنه لعب ناقص العدد طوال الشوط الثاني، بعد "طرد" متوسط ميدانه زياد الجهني.

وافتتح الأهلي النتيجة في الدقيقة السادسة، عن طريق نجمه البرازيلي ويندرسون جالينو، ليُعادل عبدالله آل سالم للقادسية في الدقيقة 64؛ قبل أن يخطف الإيفواري فرانك كيسييه أغلى 3 نقاط للراقي، بهدف الفوز في الدقيقة 66. 

ووصل الأهلي بهذه النتيجة إلى نقطته الـ19، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تراجع القادسية إلى "المركز الخامس"، بتجمده عند النقطة 17.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي الصعب جدًا على القادسية، مساء يوم الجمعة..

    ماتياس يايسله لا يهتم بـ"لعب الكرة" يا أهلاويين!

    أثبتت مباراة النادي الأهلي أمام ضيفه فريق القادسية؛ أن المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، لا يهتم كثيرًا بلعب الكرة.

    نعم.. يايسله الذي يقود الأهلي منذ صيف 2023، ترك الكرة بالكامل للقادسية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بمجرد تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة السادسة.

    واعتمد يايسله بعد تسجيل هدف التقدم الأهلاوي، عن طريق النجم البرازيلي المتألق ويندرسون جالينو، على أسلوب لعب ثابت؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تأمين الدفاع أمام منطقة الـ18 للفريق الأهلاوي.

    * ثانيًا: محاولة جر المباراة إلى الرتم البطيء.

    * ثالثًا: الاعتماد على الهجمات المرتدة.

    كان ذلك قبل طرد زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عقب تعديه بالضرب على البرتغالي أوتافيو مونتيرو، نجم نادي القادسية.

    أي أن الأمر ليس له علاقة بـ"النقص العددي"؛ لكن هو أسلوب يعتمد عليه يايسله حاليًا، بالتركيز على حصد الـ3 نقاط بأي شكل.

    إدوارد ميندي يزيد من حسرة جماهير النادي الأهلي!

    رغم التأمين الدفاعي الذي تحدثنا عنه؛ إلا أن مرمى النادي الأهلي تعرض لاختباراتٍ قوية أمام فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة.

    وكاد القادسية أن يسجل أكثر من هدف واحد؛ لولا تألق النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    أبرز اللقطات التي تجلى فيها تألق الحارس السنغالي؛ تلك التي جاءت في الدقيقة 39، بعدما تصدى لتسديدة صاروخية على الطائر من مهاجم القادسية الكبير ماتيو ريتيجي.

    وفي الحقيقة.. تألق ميندي ضد القادسية يزيد من حسرة جماهير الراقي؛ وذلك لأن الفريق الأهلاوي سيفتقده كثيرًا جدًا، في الفترة القادمة.

    بمعنى.. هُناك سعادة بمستويات ميندي الكبيرة بالطبع؛ ولكن في نفس الوقت فإن ذلك يجعل الجماهير تتحسر على خسارته المرتقبة.

    وسيفقد الأهلي حارسه السنغالي، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا؛ التي تستضيفها المملكة المغربية، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وأمام تذبذب مستوى الأهلي، واتجاه يايسله إلى التأمين الدفاعي في كثير من المباريات؛ فإنه أصبح لزامًا أن يكون هُناك حارس متألق وثابت القدمين، من أجل إعطاء الطمأنينة إلى زملائه.

    ويُمني الأهلاويون النفس أن يتمتع الحارس "البديل" عبدالرحمن الصانبي، ببعض هذه المواصفات التي تتوفر في ميندي؛ لتجنب كارثة كروية محتملة، عندما يغيب النجم السنغالي خلال البطولة الإفريقية.

    رياض محرز.. لتوفر ضحكاتك داخل الملعب وليس خارجها!

    منذ أيام قليلة للغاية، وتحديدًا بعد فوز منتخب الجزائر ضد نظيره السعودي "وديًا"؛ أثار نجم النادي الأهلي رياض محرز، الجدل في الوسط الرياضي.

    وتم سؤال محرز بعد هذه المباراة، عن رأيه في تصريحات أسطورة نادي الاتحاد محمد نور؛ والذي قال فيها إن الساحر الجزائري لم يروض الكرة في بداية هدفه ضد العميد خلال الديربي الأخير، وإنها وصلت إليه بـ"الصدفة" بعد اصطدامها بمدافع الخصم.

    هُنا.. قام محرز بالسخرية من نور، من خلال ضحكات مثيرة للجدل؛ قائلًا: "لا أعرف أن كنت لمست الكرة أم لا"!.

    لكن بعد ما شاهدناه في مباراة الأهلي والقادسية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نستطيع أن نقول نحن: "فلتوفر ضحكاتك داخل أرضية الملعب!".

    محرز كان غائبًا تمامًا في المباراة، حيث لم يقدّم أي إضافة فنية للفريق الأهلاوي فوق أرضية الملعب؛ بدرجة من الممكن معها أن نلخص ظهوره، في النقاط التالية:

    * أولًا: الاحتجاج على قرارات حكم المباراة.

    * ثانيًا: إرسال بعض العرضيات إلى منطقة الـ18 القدساوية.

    ويزعم البعض أن خطورة الساحر الجزائري مع الأهلي، تقتصر على العرضيات فقط؛ وهو ما ظهر في مواجهة القادسية، بالفعل.

    فراس البريكان.. المهاجم الذي لعب "مدافعًا" ضد القادسية

    هُناك نقطة تكتيكية مهمة يجب الوقوف عندها، في مباراة الأهلي والقادسية مساء اليوم الجمعة؛ وتحديدًا في الـ25 دقيقة الأخيرة.

    الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، قام بسحب النجم البرازيلي العائد من الإصابة ويندرسون جالينو، في الـ25 دقيقة الأخيرة من عمر المواجهة ضد القادسية.

    وقرر يايسله إشراك المهاجم فراس البريكان "بديلًا"؛ حيث ظن البعض أنه سيلعب كجناح أيسر، وهو المركز الذي تعود عليه مؤخرًا

    إلا أن ما حدث كان غير ذلك تمامًا؛ وذلك من خلال قيام يايسله ببعض التعديلات التكتيكية، على النحو التالي:

    * أولًا: تغيير خطة اللعب من "4-3-3" إلى "5-3-1"، في ظل اللعب بنقص عددي بعد طرد زياد الجهني.

    * ثانيًا: تحويل محمد سليمان بكر الذي بدأ المباراة كـ"ظهير أيسر"، إلى قلب دفاع ثالث بجوار روجر إيبانيز وميريح ديميرال.

    * ثالثًا: إشراك البريكان كـ"ظهير أيسر"؛ ليشكل خماسي دفاعي مع بكر وإيبانيز وديميرال، إلى جانب الظهير الأيمن على مجرشي.

    وبالتالي.. أثبت البريكان مرة أخرى تضحياته الكبيرة مع الأهلي، وبدون أي شكوى نهائيًا؛ رغم أنها تؤثر على أرقامه الشخصية، فوق أرضية الملعب.  

