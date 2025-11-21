"تبحث عن السلبيات منذ عامين" .. يايسله يمارس هوايته في إحراج الصحفيين بعد مباراة القادسية!

يبدو أن إحراج الصحفيين قد بات "عادة" للألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما كان مؤتمر مباراة القادسية، شاهدًا على واقعة جديدة.

الأهلي حقق انتصارًا ثمينًا على القادسية بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

ولكن، رغم الفوز، إلا أن أداء الأهلي، ترك بعضًا من التساؤلات لدى الجماهير، في ظل استحواذ القادسية الذي بلغت نسبته 71%، أو باتجاه الراقي إلى "الدفاع"، سواءً أمام الاتحاد أو القادسية.

