قائمة هيرفي رينارد بـ"كأس العرب" .. أحلام الأهلي الضائعة تتحقق في المنتخب السعودي ونجم النصر يزيد متاعب سالم الدوسري

قائمة "منطقية" للسعودية في بطولة كأس العرب مع بعض الملاحظات المهمة..

سواء قال عاشق الساحرة المستديرة عن بطولة كأس العرب إنها "ودية أو رسمية بدون أهمية"؛ فلا هذا أو ذاك سيغيّر من موقف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

رينارد أعلنها صراحةً.. البطولة العربية "فيفا 2025"، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم؛ هي جزء رئيس من استعدادات الأخضر السعودي، للمشاركة في كأس العالم 2026.

وبينما تنشغل العديد من المنتخبات بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، وترغب أخرى في تجربة "الصف الثاني" في البطولة العربية؛ ها هو رينارد يدعو أبرز النجوم السعوديين، للمشاركة في هذا العرس الكروي المرتقب.

ويتواجد منتخب السعودية في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، والفائز من مباراة عُمان ضد الصومال والمنتصر من لقاء جزر القمر واليمن.

وأساسًا.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن اعترافه ببطولة كأس العرب؛ وبالتالي فإن تتويج المنتخب السعودي بها، سيكون له الكثير من الفوائد الرياضية والمعنوية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها بخصوص قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد أن أعلن عنها رينارد بشكلٍ رسمي، مساء الخميس..

  Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup Qualifier

    ملامح قائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"

    قام الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ باستدعاء 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، من بينهم ثلاثة حراس مرمى.

    ويُعد فريق النصر الأول لكرة القدم الأكثر تمثيلًا في صفوف المنتخب السعودي، في بطولة كأس العرب؛ وذلك من خلال تواجد 6 لاعبين.

    أيضًا.. هُناك تمثيل مهم لنادي القادسية، في قائمة الأخضر السعودي بالبطولة العربية؛ بانضمام 3 لاعبين.

    الأندية المُمثّلة في المنتخب السعودي ببطولة كأس العرب:

    * النصر: 6 لاعبين.

    * الهلال: 5 لاعبين.

    * الأهلي: 5 لاعبين.

    * القادسية: 3 لاعبين.

    * الاتحاد: لاعبان.

    * التعاون: لاعب واحد.

    * الخليج: لاعب واحد.

    وتم استبعاد جميع اللاعبين السعوديين، الذين يتواجدون في الملاعب الأوروبية؛ وعلى رأسهم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "لانس الفرنسي"، والجناح الشاب مروان الصحفي "رويال أنتويرب البلجيكي".

    ومن المُلاحظ في هذه القائمة كذلك، الانخفاض الكبير في معدل أعمار الأخضر؛ حيث لا يوجد سوى 4 لاعبين فقط في سن الثلاثين فيما فوق، وهم: "سالم الدوسري، محمد كنو، صالح الشهري وعبدالرحمن العبود".

  Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup Qualifier

    أزمة كبيرة في مركز "الظهير الأيسر".. وسالم الدوسري قد يدفع الثمن!

    الآن.. يجب الوقوف عند أزمة واضحة جدًا في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ والتي ستشارك في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، بالأراضي القطرية.

    هذه الأزمة هي عدم وجود لاعب متخصص في مركز "الظهير الأيسر"؛ خاصة بعد إصابة متعب الحربي، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ولا يمتلك الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، سوى نجم نادي النصر نواف بوشل؛ الذي هو أساسًا ظهير أيمن، ولكنه أصبح يلعب كثيرًا في الطرف الأيسر مع فريقه.

    وإلى جانب بوشل؛ سيمتلك رينارد كلًا من الثنائي أيمن يحيى "النصر" وناصر الدوسري "الهلال"، اللذين يمكنهما اللعب في مركز الظهير الأيسر.

    يحيى هو لاعب جناح، بينما الدوسري متوسط ميدان؛ إلا أنهما سبقا وأن لعبا كثيرًا في مركز الظهير الأيسر، وخاصة نجم النصر الشاب.

    لكن.. إذا اضطر رينارد لاستخدام يحيى تحديدًا في مركز الظهير الأيسر؛ فإن ذلك من شأنه أن يسبب مشكلة كبيرة للنجم المخضرم سالم الدوسري، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي.

    وسيكون سالم مطالبًا وقتها بأداء أدوار دفاعية، لسد الفراغات التي ستنتج من لعب يحيى أو لاعب غير متخصص في مركز الظهير الأيسر؛ وهو الأمر الذي لا يتناسب مع وضع قائد الهلال، حاليًا.

    نعم.. الدوسري يُعاني من مشاكل بدنية عديدة، في الموسم الرياضي الحالي؛ تجعله غير قادر على أداء أدوار إضافية، فوق أرضية الملعب.

  Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group C

    لماذا تم استدعاء أيمن يحيى على حساب سلطان مندش؟

    ومن النقطة السابقة سنبني حديثنا الآن؛ بخصوص استدعاء نجم نادي النصر أيمن يحيى، إلى قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ولا شك أن يحيى يستحق الاستدعاء للمنتخب، بسبب أدائه الجيد مع النصر - في كل مرة يُشارك فيها -؛ لكن أساسًا المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد لم يكن يعتمد عليه كثيرًا، في الفترة الماضية.

    ورغم عدم اعتماد رينارد على يحيى، إلا أنه استدعاه إلى المنتخب السعودي؛ وعلى حساب أحد النجوم المتألقين في دوري روشن للمحترفين، وهو سلطان مندش.

    مندش الذي يبدع مع نادي التعاون في موسم 2025-2026، انضم إلى الأخضر في فترة التوقف الأخيرة "نوفمبر"؛ قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية لبطولة كأس العرب، على الأراضي القطرية.

    ومن الممكن أن يكون استدعاء يحيى على حساب مندش، في بطولة كأس العرب 2025، عائدًا إلى الكثير من الأسباب؛ أبرزها:

    * أولًا: إجادة يحيى اللعب في كثير من المراكز؛ خاصة الظهير الأيسر الذي يُعاني من نقصٍ شديد.

    * ثانيًا: خبرة يحيى في المباريات الدولية على عكس مندش؛ على الرغم من أن الأخير يبلغ من العمر 31 سنة.

    * ثالثًا: الضغوطات الإعلامية الكبيرة؛ حيث وجدنا أصوات تهاجم رينارد بسبب تجاهُل يحيى في الفترات الماضية.

    وإذا نظرنا إلى لغة الأرقام؛ سنرى أن مندش سجل 4 أهداف وصنع 2 أخريين، في 10 مباريات مع فريق التعاون الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أما يحيى.. اكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة، خلال 12 مباراة مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات بالموسم الحالي.

  Herve Renard Saleh Abu Al Shamat Saudi KSA

    أحلام الأهلي الضائعة تتحقق في منتخب السعودية

    أخيرًا.. استوقفنا أمر مهم جدًا في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها.

    هذا الأمر هو استدعاء الظهير الأيمن الشاب محمد أبو الشامات، إلى المنتخب السعودي - لأول مرة -؛ وذلك بعد تألقه مع نادي القادسية.

    وسبق لأبو الشامات أن مثّل منتخبات السعودية في فئات الشباب والأولمبي؛ ولكنه سيشارك لأول مرة مع الأخضر الكبير، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    ليس هذا فقط.. محمد سيلم شمله مع توأمه صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ لمرةٍ أخرى.

    محمد وصالح هما أبناء النادي الأهلي أساسًا؛ إلا أن الأخير تخلى عنهما، عندما كانا في فئة الشباب.

    وانتقل أبناء عائلة أبو الشامات من الأهلي إلى القادسية، حيث يواصل محمد اللعب في هذا النادي حتى الآن؛ بينما رحل صالح إلى التعاون معارًا من يناير إلى يونيو 2024، ثم عن طريق البيع النهائي للخليج في الموسم الرياضي الماضي.

    وفي صيف العام الحالي 2025؛ قام الأهلي باستعادة صالح مجددًا، بعدما قام بشرائه نهائيًا من نادي الخليج.

    وحاول الأهلي أن يعيد محمد هو الآخر إلى نادي طفولته، وذلك من خلال شراء عقده من القادسية؛ إلا أن مسؤولي فارس الشرقية رفضوا هذا الأمر تمامًا، معلنين تمسكهم باللاعب الشاب الذي يجيد في الظهير الأيمن ووسط الميدان.

    وبعد شهرين أو ثلاثة من فشل الأهلي، في الجمع بين التوأم داخل صفوفه؛ ها هو المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، يفعل ذلك في بطولة كأس العرب.

    والمثير في الأمر أن رينارد صرح سابقًا، أن الثلاثة الأساسيين في مركز الظهير الأيمن لديه؛ هم: "سعود عبدالحميد (لانس الفرنسي)، علي مجرشي (الأهلي) ومهند الشنقيطي (الاتحاد)".

    ومع عدم تواجد سعود بسبب انشغاله مع لانس في الدوري الفرنسي؛ فاجأ رينارد الجميع باستبعاده الشنقيطي وضم محمد أبو الشامات بدلًا منه، وهو أمر منطقي نظرًا للمستويات الحالية.