أخبار دوري روشن السعودي اليوم | نجم التعاون يحرج كريستيانو رونالدو .. والوحدة يطارد نجوم الهلال والنصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 30 مايو 2024..

انتهى دوري روشن السعودي موسم 2023-24، وذلك بتتويج نادي الهلال دون أي هزيمة، في موسم تاريخي للزعيم، واحتل نادي النصر المركز الثاني، ليتم توزيع جوائز الأفضل الفردية.

ربما القرار الجديد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يؤثر حاليًا بشكل مباشر على معاناة المنتخب السعودي الأول في مركز حراسة المرمى، لكن مؤكد أنه سينعكس في المستقبل القريب عليه ويحل تلك الأزمة.

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أعرب المدافع المغربي رومان سايس، المحترف في صفوف الشباب، عن سعادته بتجربته في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يتمنى البقاء مع الليوث، تزامنًا مع قرب انتهاء فترة إعارته.

خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة.

أكد المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على أنه لم يوافق على خطوة تدريب نادي الاتفاق في دوري روشن السعودي من أجل المال، ولكن بهدف بناء مسيرة خاصة به، وحتى يكون جزءًا من مشروع تطوير الكرة السعودية.

كشف توفيق تونسي، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الوحدة، عن رغبة الإدارة في استقطاب نجومٍ من ناديي الهلال والنصر، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

حسم باولو ديبالا نجم هجوم روما موقفه من الرحيل عن أوروبا، خاصة في ظل الأخبار التي تربطه بالانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي.

فيما اقتربت قصة حسين القحطاني نجم وسط الشباب من الانتهاء باتفاقه مع نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي على الانتقال له هذا الصيف، ارتبط اللاعب مع مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد وصحيفة الرياضية السعودية بقصة مثيرة للجدل.

بتصريحات تحمل طابع ثقة زائدة بالنفس، وصف الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأخدود، نفسه بأنه المدرب رقم 1، وأنه لو تولى قيادة الفريق مع بداية الموسم، لكان الفريق قد احتل المركز الرابع أو الخامس في جدول دوري روشن السعودي.