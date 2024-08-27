أخبار الهلال اليوم | نيمار يرد على أخبار عرض خدماته على برشلونة، وحقيقة رحيل حسان تمبكتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 أغسطس 2024.

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النجم البرازيلي يكسر حاجز الصمت

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لاعب موهوب يحظى بمنافسة بين العديد من الأندية

أول محترف سعودي يغزو الدوري الإيطالي

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الدوري السعودي أصبح محط اهتمام العالم أجمع..

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