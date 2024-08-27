الهلال يقتحم المفاوضات.. عرض مغرٍ لضم نجم بنفيكا!

لاعب موهوب يحظى بمنافسة بين العديد من الأندية

اقتحم الهلال السعودي معركة التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا البرتغال، على الرغم من حقيقة أن بنفيكا أخبر النادي السعودي بأنه ليس لديه أي نية في المرحلة الحالية ببيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وذلك في اتصال اولي بين الطرفين.

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صحيفة "أبولا" البرتغالية تؤكد أن النادي الذي يدربه البرتغالي جورج جيسوس، لم يقدم عرضًا رسميًا بعد، لكنه سيدرس تقديم عرض يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين يورو كمتغيرات يمكن أن تضع هذا العرض في مقدمة المطالبين باللاعب الموهوب.

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الصفقة التي تقترب من 40 مليون يورو قد يعتبرها بنفيكا مثالية لأنها ستدخله الأسبوع الأخير من موسم الانتقالات الذي ينتهي في البرتغال يوم 2 سبتمبر بشكل أكثر انتعاشًا.

العقد المعروض على اللاعب مغرٍ للغاية أيضًا، حيث تبلغ قيمته 20 مليون يورو و6 ملايين يورو أخرى كمكافآت، مع مدة تصل إلى ثلاثة مواسم.

يمثل ماركوس ليوناردو رهانًا قويًا لبنفيكا. تم توقيعه من سانتوس في يناير مقابل 18 مليون يورو، مع ضمان نادي ساو باولو 10 بالمائة من قيمة الانتقالات المستقبلية.

ووقع المهاجم مع بنفيكا حتى عام 2029 ولديه شرط جزائي يعكس ثقة النسور في قدراته بقيمة 150 مليون يورو.