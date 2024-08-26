تسريبات جديدة .. حقيقة "الإغراءات الجنونية" التي رفضها ليونيل ميسي من الهلال!

صفقة كانت ستخلد في كتب التاريخ..

على الرغم من مرور عام كامل؛ إلا أن التسريبات لا تزال تتواصل، بشأن عرض نادي الهلال السعودي إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صيف عام 2023.

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الهلال حاول التعاقد مع ميسي، في صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ لكن الأسطورة الأرجنتينية فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نقلت العديد من المصادر العالمية عن شبكة قنوات "فوكس سبورتس"، مساء اليوم الإثنين، أن عرض الهلال الذي رفضه ميسي، في صيف العام الماضي؛ كان سيضمن للاعب الحصول على راتب أسبوعي يُقدر بـ15 إلى 20 مليون يورو تقريبًا.

وحسب نفس الخبر؛ كان الراتب السنوي للأسطورة الأرجنتينية مع الزعيم الهلالي، سيصل بـ"المكافآت والحوافز" إلى مبلغ فلكي، يتراوح بين 900 مليون إلى مليار يورو.

وحتى الآن.. لم تخرج أي تأكيدات رسمية على صحة هذه الأرقام الجديدة "المتداولة"؛ حيث تعود آخر التصريحات بشأن هذا الأمر، إلى شهر يونيو من عام 2024؛ عندما كشف رئيس نادي الاتحاد وقتها أنمار الحائلي لقناة "إن بي سي" الأمريكية، عن أن الهلال عرض على ميسي، مليار و400 مليون يورو في موسمين - أي 700 مليون تقريبًا في العام الواحد -.

الحائلي أعلن وقتها أن ليونيل ميسي لم يتردد في رفض عرض الهلال؛ مفضلًا عائلته التي كانت تريد العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، على كافة الإغراءات المالية.

جدير بالذكر أن ميسي البالغ من العمر 37 سنة، سجل 25 هدفًا وصنع 16 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع إنتر ميامي في كافة المسابقات؛ كما قاد الفريق الأمريكي في أغسطس من عام 2023، لتحقيق أول ألقابه عبر التاريخ؛ بالحصول على بطولة كأس الدوريات.