بنفس تميمة حظه مع السعودية .. روما يقدم سعود عبد الحميد لوسائل الإعلام

أول محترف سعودي يغزو الدوري الإيطالي

قدم نادي روما الإيطالي، نجمه السعودي سعود عبد الحميد، لاعب الهلال السابق، الذي تعاقد معه فريق الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر سعود حاملًا قميص روما أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، حيث بات أول محترف سعودي يغزو الدوري الإيطالي من بوابة "الجيالوروسي".

ومن المنتظر، أن يرتدي المحترف السعودي صاحب الـ24 عامًا، القميص رقم 12 مع روما، وهو نفس الرقم الذي يحمله في المنتخب السعودي، بينما كان يحمل الرقم 66 مع ناديه السابق الهلال.

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ووقع سعود عبد الحمي على عقود انضمامه لروما، خلال الساعات بعدما خضع للكشف الطبي واجتازه بنجاح، حيث يدعم كتيبة الذئاب بعدما تمسك المدرب دانييلي دي روسي بالتعاقد معه هذا الصيف.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن الهلال حصل على 3 ملايين يورو من أجل إطلاق سراح سعود عبد الحميد، الذي وقع على عقد مدته 4 سنوات مع عملاق إيطاليا.

يذكر أن نادي ستاد ريمس الفرنسي عرض على الهلال، بيع سعود عبد الحميد مقابل 2 مليون يورو، وهو ما رفضه النادي السعودي، قبل أن يرضخ لرغبة اللاعب الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف ووافق على عرض روما.