"قلة احترام للهلال وانتظروا هذا الأمر!" .. نيمار يكشف حقيقة عرض نفسه على برشلونة

بيان يكشف الحقائق..

رد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على الخبر المتداول بشأن قيامه بـ"عرض نفسه" على العملاق الإسباني برشلونة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو ذكر في وقتٍ سابق، أن نيمار "عرض نفسه" على برشلونة، في صيف العام الحالي، بعد فشل العملاق الإسباني في التعاقد مع جناح أيسر جديد؛ إلا أن الألماني هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول، رفض الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "جلوبو" البرازيلية عن نيمار، مساء اليوم الإثنين، عدم صحة هذا الخبر؛ حيث أكد اللاعب على أنه لم يقم بـ"عرض نفسه" أبدًا، على العملاق الإسباني الذي مثّله سابقًا، وتحديدًا في الفترة من 2013 إلى 2017.

ومن ناحيتها.. كشفت صفحة منسوبة إلى نيمار عبر موقع تبادل الصور "إنستجرم"، عن بيان ناري من محيط اللاعب، بشأن الخبر الذي فجّره جيرارد روميرو، وانتشر على نطاقٍ واسع.

محيط نيمار قال في البيان: "هذا الخبر كاذب؛ ويُمثل (قلة احترام) كبيرة للاعب وناديه الهلال"، مؤكدين على أن الساحر البرازيلي مرتبط بعقد مع الزعيم حتى صيف عام 2025، وهو سعيد بتواجده في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد البيان على أن نيمار جونيور سيعود إلى الملاعب قريبًا، بعد الشفاء من إصابة الـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ مشوقًا الجماهير حول العالم بـ"السعادة المنتظرة"، فور ملامسة اللاعب للكرة مجددًا.

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 90 مليون يورو؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة "الصليبي"، التي تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.