الكشف عن حقيقة لحاق حسان تمبكتي بسعود عبد الحميد إلى أوروبا ومفاوضات الهلال لتعويضه

الهلال قد يفقد لاعبًا آخر بعد ظهيره الجوكر!

يتواجد سعود عبد الحميد مدافع الهلال والمنتخب السعودي في إيطاليا حاليًا تمهيدًا لانضمامه إلى روما، وقد تحدثت بعض التقارير الصحفية عن لحاق زميله، سعود تمبكتي، به إلى أوروبا.

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الهلال كان قد ضم تمبكتي من الشباب في يناير الماضي ولكنه لم يلعب معه كثيرًا لحجز خاليدو كوليبالي وعلي البليهي المكان الأساسي في تشكيل المدرب جورج جيسوس، وقد أشار البعض إلى أنه سينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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الإعلامي عبد الرحمن الحميدي وعبر برنامجه "برا ال18" نفى ذلك الأمر تمامًا، موضحًا أنه لا نية لانتقال تمكبتي إلى أحد الدوريات الأوروبية أو رحيله عن الهلال.

الحميدي نفى كذلك وجود أي مفاوضات بين الهلال وعون السلولي مدافع التعاون لتعويض الرحيل المحتمل لتمبكتي، علمًا أن المدافع الدولي السعودي سبق وأن ارتبط بالأهلي والاتحاد والشباب.

يُشار إلى أن المصادر المتابعة تتحدث عن مشروع وطني يهدف لاحتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية، وقد كانت بدايته بسعود عبد الحميد ومروان الصحفي لاعب الاتحاد.