"أريد أن أبقى بأفضل فريق في العالم" .. فينيسيوس يعلق على العرض الفلكي من الدوري السعودي

النجم البرازيلي يكسر حاجز الصمت

كسر البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حاجز الصمت بشأن العرض الفلكي الذي تلقاه مؤخرًا للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن الجناح البرازيلي لديه عرض ضخم بقيمة مليار دولار من الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي سيجعله الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، مما أثار القلق في مدريد.

وعلق فينيسيوس على هذا العرض في حديثه لشبكة "CNN Sports"، قائلًا: "ألعب دائمًا لأكون من بين الكبار والأفضل في العالم، وكل يوم يمر في ريال مدريد، أشعر بثقة أكبر".

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وأضاف: "لقد فزت بالفعل بلقبين في دوري أبطال أوروبا وألعب مع آخرين سبق لهم الفوز بأكثر من ذلك، منهم داني كارباخال ومودريتش حيث فاز كل منهما بـ6 ألقاب، وهم يحفزوننا كل يوم لإظهار أقصى ما لدينا وأن كل شيء ممكن مع الفريق الذي لدينا الآن".

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وتابع فيني: "لقد وصلنا بالفعل إلى هذا الحد (الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين في 3 سنوات)، كان الأمر صعبًا حقًا. لكن البقاء في القمة أصعب بكثير، لذلك أريد البقاء على هذا المستوى لفترة طويلة وأن أكون قادرًا على ذلك".

وأضاف: "قد يكون لدينا أحد أفضل الفرق للعقد المقبل، والآن علينا أن نظهر على أرض الملعب أننا قادرون على الأداء".

وختم الجناح البرازيلي: "علي أن أثبت جنبًا إلى جنب مع زملائي في الفريق، في كل مرة، في كل مباراة نلعبها، أننا يمكننا تحقيق المزيد من الألقاب لريال مدريد".