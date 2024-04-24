أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم يكرر تصرف عبدالرزاق حمدالله المشين .. والعين تعرض لـ"ظلم" كبير

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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قبل كلاسيكو الاتحاد وقمة الأهلي .. كشف مدة غياب سالم الدوسري "المحتملة" عن الهلال

بعد الوداع الآسيوي.. تضع جماهير نادي الهلال السعودي، يدها على قلبها حاليًا؛ خوفًا من غياب سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لفترة طويلة عن الملاعب (طالع التفاصيل).

اختفاء النصر من الصورة .. الاتحاد ينافس الهلال على صفقة "يحلم بها عمالقة أوروبا"

دخل نادي الاتحاد السعودي، في منافسة شرسة مع عملاق الرياض الهلال؛ لخطف صفقة عالمية كبرى، في الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

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فيديو | على غرار واقعة عبدالرزاق حمدالله في السوبر .. نجم الهلال يشتبك لفظيًا مع مشجع للهلال بعد وداع آسيا

يبدو أن هذه اللقطة ستكون هي السائدة في الملاعب السعودية بعد وداع أي فريق لبطولة، فقبل أيام المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد، تعرض للضرب من مشجع بعد وداع كأس الدرعية للسوبر السعودي، واليوم الثلاثاء، يشتبك محمد البريك؛ ظهير الهلال، مع مشجع في المدرجات بعد وداع دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

"نيشيميورا ضد العين وليس العكس" .. دليل كذب إدعاءات الهلال التي استهدفت أحمد العلي

منذ إطلاقه صافرة نهاية القمة الآسيوية الكبرى بين ناديي الهلال السعودي والعين الإماراتي، وجماهير الفريق الأزرق، تهاجم الحكم الكويتي أحمد العلي (طالع التفاصيل).

"السر في ابتسامة كريستيانو رونالدو والرقم 5" .. النصر يسخر من الهلال على طريقته الخاصة

واصل نادي النصر السعودي، السخرية من غريمه ومواطنه الهلال؛ بعد "توديع" الأخير، مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

تناسى كارثته أمام العين .. النصر يستغل سيداته لـ"السخرية" من وداع الهلال الآسيوي

يبدو أن نادي النصر السعودي، تناسى أنه ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، على يد العين الإماراتي؛ وذلك عندما استخدم اسم الأخير، للسخرية من الغريم الأزلي الهلال (طالع التفاصيل).

"اللهم لا شماتة" .. إعلامي يكشف: هكذا انتقمت كرة القدم لكريستيانو رونالدو من الهلال!

في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ عندما "ودع" النصر السعودي أمام العين الإماراتي، تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للسخرية (طالع التفاصيل).

"ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال" .. تشيلسي يوافق على بيع نجمه للسعودية واللاعب يتخذ قراره!

وافق نادي تشيلسي الإنجليزي، على "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية، في الانتقالات الصيفية القادمة (طالع التفاصيل).

"تعويض الأهلي عن أزمة كلاسيكو الهلال!" .. تحديد مواعيد آخر 4 جولات في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن "المواعيد الجديدة" للجولات الأربعة الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"أنا كبير في السن!" .. حارس العين يرد على اتهامات جيسوس بعد نكسة الهلال الآسيوية

رد خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، على اتهامات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي؛ بعد القمة الآسيوية الكبرى (طالع التفاصيل).

"ظني فيك كان خاطئًا" .. نجم العين يعتذر إلى سالم الدوسري بعد إقصاء الهلال من آسيا

قدّم بندر الأحبابي، نجم العين الإماراتي، "اعتذاره" إلى سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد الاشتباك معه في القمة الآسيوية الكبرى (طالع التفاصيل).

"ليلة هرب بها وليد الفراج!" .. مقدم أكشن مع وليد يدفع ثمن وداع الهلال لدوري أبطال آسيا

تصدر الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج المشهد بعد وداع الهلال لدوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، وكان ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (طالع التفاصيل).

الهلال اختفى في غمضة عين وظهور نيشيمورا الجديد .. ردود فعل النكسة الآسيوية

ليلة حزينة عاشها نادي الهلال السعودي وجماهيره؛ بعد ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

هنيئًا للعين لكن .. عفوَا الهلال ليس كالاتحاد وعضوا أصابع الندم على ضياع نجم الأهلي!

"الحلم السعودي تبخر والمعجزة الإماراتية تحققت".. هكذا يُمكن وصف قمة الهلال والعين الكبرى، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"سنستمع للمعيقلي وتستحق ما حدث لك" .. رغم تبريره ما فعله، ردود أفعال الهلاليين الغاضبة من مشاري العفاسي تزداد حدة!

أثار قارئ القرآن، الشيخ مشاري راشد العفاسي، الكثير من الجدل مساء أمس بالتغريدة التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس وعرضته لهجوم ساحق من جمهور الهلال السعودي (طالع التفاصيل).

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