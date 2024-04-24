"تعويض الأهلي عن أزمة كلاسيكو الهلال!" .. تحديد مواعيد آخر 4 جولات في الدوري السعودي

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد الجولات الأخيرة..

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أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن "المواعيد الجديدة" للجولات الأربعة الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 77 نقطة من 27 مباراة، وبفارق 9 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أكثر.

وشهدت المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها الرابطة؛ تأجيل قمة الأهلي والشباب، في الجولة 31 من مسابقة الدوري، لمدة 48 ساعة، لتقام في الحادي عشر من مايو، بدلًا من التاسع من نفس الشهر.

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هذا التغيير؛ يأتي بسبب خوض الأهلي، المباراة المؤجلة من الجولة 28، أمام الزعيم الهلالي، في السادس من شهر مايو 2024؛ حيث اعترض الراقي وقتها، على هذا القرار.

وعلى ما يبدو أنه من أجل تعويض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار تأجيل مواجهته أمام الهلال؛ تم ترحيل مباراته ضد نادي الشباب؛ لمدة 48 ساعة.

وتنطلق الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم 9 مايو وتستمر حتى الحادي عشر، بينما يُلعب الأسبوع الـ32، في الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.

وتقام مباريات الجولتين 33 و34 من المسابقة - في توقيتٍ واحد -، وفقًا للوائح المسابقة وتحقيقًا لعدالة المنافسة؛ إذ تنطلق جميع لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين، في التاسعة من مساء يوم الخميس "23 مايو"، على أن تقام مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في التاسعة من مساء الإثنين "27 من نفس الشهر".

والجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي؛ تشهد كلاسيكو كبير بين ناديي النصر والاتحاد؛ حيث سيقام على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة الرياض.

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