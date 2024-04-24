"السر في ابتسامة كريستيانو رونالدو والرقم 5" .. النصر يسخر من الهلال على طريقته الخاصة

النصر يواصل استفزاز الهلال..

واصل نادي النصر السعودي، السخرية من غريمه ومواطنه الهلال؛ بعد "توديع" الأخير، مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا؛ بعد الخسارة (4-5) في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

واستغل النصر الرقم "5" الذي خسر به الهلال أمام العين؛ وذلك عندما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تحت عنوان "مساء الخير".

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التغريدة تم نشرها في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، مع وضع رمز تعبيري؛ عبارة عن كف يشير بالرقم "5".

وظهر عدد من نجوم الفريق النصراوي، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهم "سعداء" في نفس الصور التي تضمنتها التغريدة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها النصر من الزعيم الهلالي؛ حيث كتب عبر حسابه بمنصة "إكس" أمس: "(العين) للتتويج متشوّقة.. سيـدات العالمي يتوّجن بالذهب الأحد، على ملعب (الأول بارك)".

النصر استغل وقتها اسم "العين"؛ وذلك في إعلانه عن موعد مباراة فريق السيدات الأول لكرة القدم بالنادي؛ والتي تشهد تتوّيجهن بلقب الدوري السعودي، للموسم الثاني على التوالي.