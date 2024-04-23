"ظني فيك كان خاطئًا" .. نجم العين يعتذر إلى سالم الدوسري بعد إقصاء الهلال من آسيا

رسالة نجم العين إلى سالم الدوسري

قدّم بندر الأحبابي، نجم العين الإماراتي، "اعتذاره" إلى سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد الاشتباك معه في القمة الآسيوية الكبرى.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

الأحبابي قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية": "أقدّم اعتذاري إلى سالم، على ما بدر مني من تصرفات.. نحن في النهاية إخوة، وما حدث شدة ملعب".

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وكشف نجم العين المخضرم، عن أنه "اشتبك" مع الدوسري؛ ظنًا منه أنه سيعتدي على زميله الحارس خالد عيسى، الذي كان ساقطًا على أرضية الملعب.

وأضاف بندر الأحبابي، في حديثه عن الواقعة: "عندما وجدت أن ظني في سالم كان خاطئًا.. اعتذرت منه فورًا".

وبخصوص تخطي عقبة الهلال.. شدد الأحبابي، على أن الفوز على الزعيم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقبله النصر السعودي في دور الـ8، ليس نهاية المطاف؛ حيث أن الهدف الأكبر، هو التتويج باللقب القاري الغالي.