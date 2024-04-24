قبل كلاسيكو الاتحاد وقمة الأهلي .. كشف مدة غياب سالم الدوسري "المحتملة" عن الهلال

الضربات تتوالى على نادي الهلال..

SHAHID

بعد الوداع الآسيوي.. تضع جماهير نادي الهلال السعودي، يدها على قلبها حاليًا؛ خوفًا من غياب سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لفترة طويلة عن الملاعب.

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الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

وخلال مباراة "الإياب" أمام العين الإماراتي، أمس الثلاثاء، خرج سالم في الدقائق الأخيرة؛ ليعلن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي، معاناته من الإصابة رسميًا.

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وفي هذا السياق.. شرح الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، "معاناة" الدوسري في مباراة ليلة الثلاثاء، بين ناديي الهلال والعين.

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نجم الهلال بدأ يشعر بألم في "العضلة الخلفية للفخذ"، ومن بعدها لم يكن لديه القدرة على الضغط أو الركض بشكل طبيعي.

وأضاف: "طلب سالم من زميله البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، أن يضغط ويدخل في الهجمات بدلًا منه، قبل أن يطلب التبديل من جيسوس؛ لعدم قدرته على البقاء في الملعب".

وكشف ثامر الشهراني، عن أن غياب سالم الدوسري، سيكون من يوم إلى 4 أيام، إذا كان يعاني من إرهاق فقط؛ بينما قد يتراوح غيابه بين 10 أيام إلى أسبوعين؛ حال إصابته بـ"تمزق" عضلي.

وإذا غاب سالم لمدة 14 يومًا عن الهلال؛ فأنه لن يلحق بكلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد، والمقرر يوم 30 أبريل 2024، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى القمة المؤجلة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ضد النادي الأهلي، في السادس من مايو القادم.

SHAHID