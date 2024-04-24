اختفاء النصر من الصورة .. الاتحاد ينافس الهلال على صفقة "يحلم بها عمالقة أوروبا"

الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا..

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دخل نادي الاتحاد السعودي، في منافسة شرسة مع عملاق الرياض الهلال؛ لخطف صفقة عالمية كبرى، في الميركاتو الصيفي القادم.

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آخر التقارير أكدت على تخصيص صندوق الاستثمارات السعودي، ميزانية ضخمة لنادي الاتحاد، في الصيف القادم، تفوق تلك المحددة للهلال وعملاق الرياض الآخر النصر.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أكرم كونور، جدد العميد الاتحادي والزعيم الهلالي، اهتمامهما بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عن أن الاتحاد والهلال سيجدا منافسة من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، الذي جدد هو الآخر اهتمامه باللاعب.

ودائمًا ما ارتبط اسم سيلفا، بالانتقال إلى الهلال أو النصر، إذا قرر القدوم إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن يذكر كونور اسم الاتحاد في تغريدته، بشكل مفاجئ.

برناردو سيلفا البالغ من العمر 29 سنة، يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع مانشستر سيتي؛ يسمح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي القادم، مقابل 58 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي، يحلم بارتداء قميص العملاق الإسباني برشلونة؛ في الوقت الذي يعمل فيه الأخير، على حل أزمته الاقتصادية، من أجل حسم الصفقة رسميًا.

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