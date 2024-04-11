فيديو | "خناقة شوارع" بالعصي .. اعتداء بالضرب بين عبدالرزاق حمدالله ومشجع بعد هزيمة السوبر

اعتداء متبادل بعد نهاية كلاسيكو السوبر بين الهلال والاتحاد..

مشهد غير أخلاقي بالمرة انتهى به كأس الدرعية للسوبر السعودي، كان بطله المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد، وأحد الجماهير الحاضرة في المدرجات.

نهائي السوبر خسره العميد اليوم الخميس، أمام الهلال (4-1)، على استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وعقب المباراة، دار حديث جانبي بين المغربي وأحد الجماهير في المدرجات، لتلتقط عدسات الكاميرات الأول وهو يرش الثاني بالمياة، دون أن يتضح لنا ما قاله المشجع ليدفعه لهذا التصرف.

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وما كان من المشجع إلا أن فاجأ حمدالله بضربه على رأسه بعصا في يده، لتشتعل الأزمة، قبل أن يتدخل الحضور لتهدئة الموقف وإبعاد الثنائي عن بعضه.

يذكر أن الهلال توج بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، بينما كان الاتحاد هو حامل لقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه.