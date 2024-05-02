Malcom Hilal Kante Ittihad Super Cup 2024Getty
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | كواليس أزمة ياسر الشهراني وأحمد الغامدي، والاتحاد يُهدد مالكوم بمصير رونالدو

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 2 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 مايو 2024.

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