هل يلحق بنهائي كأس الملك أمام الهلال؟ الكشف عن مصير أندرسون تاليسكا

تعرف على موقف تاليسكا من نهائي كأس الملك

نجح نادي النصر في الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطي الخليج في نصف النهائي، الأمر الذي جعل جماهيره تتحدث عن موقف نجم الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، من اللحاق بمواجهة الهلال.

ونجح النصر في الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في نصف النهائي على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ليضرب موعدًا مع الهلال بالمباراة النهائية المقرر له 12 مايو الجاري.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن موقف أندرسون تاليسكا من اللحاق بمواجهة الهلال، حيث أكد على أنها ستكون صعبة.

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وكتب الشهراني في تغريدته: "بحسب نوع العملية والإصابة نسبة المشاركة ضعيفة وخصوصًا أن تاليسكا حتى الآن لم يبدأ في الجري أو تدريبات الملعب".

وأضاف: "مر حوالي شهرين من الجراحة في العضلة التي يعتمد عليها بشكل كامل في التسديد، ولذلك هذا الأمر يجعل عودته صعبة، وفي سؤال سابق مع أخصائي العلاج الخاص به، أجاب أن عودته ستكون الموسم القادم بنسبة 100%".