فيديو | بعد مشادة الجوهرة المشعة .. ياسر الشهراني يكشف كواليس أزمته مع أحمد الغامدي

تعرف على تفاصيل ما حدث بين الشهراني والغامدي

كشف ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، عن كواليس الأزمة التي حدثت بينه وبين أحمد الغامدي لاعب نادي الاتحاد، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مؤخرًا.

وبعد انتهاء المباراة، دخل الشهراني في مشادة مع الغامدي، كادت أن تتطور إلى تشابك بالأيدي، لولا دخل لاعبين الفريقين لفض المشادة.

وخلال فيديو منتشر للشهراني عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قال لاعب الهلال: "لم أفتعل المشاكل، ذهبت إلى أحمد الغامدي لأنصحه وقلت له أنت لاعب كبير، ولكن حدث سوء تفاهم".

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وأضاف الظهير الأيسر لنادي الهلال: "لم أراه بعد أن دخلنا إلى غرفة الملابس، الحزن كان يُسيطر عليه لأن فريقه خسر ولكنه فهمني بشكل خاطئ".

وحقق نادي الهلال الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه النصر الذي تفوق على الخليج.