"أنا جاهز" .. لويس كاسترو يرد على جورج جيسوس ويحسم موقفه من الرحيل

تعرف على موقف لويس كاسترو من الرحيل

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن اقتراب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، من العودة للعمل في الدوري البرازيلي خلال المرحلة المقبلة، ليحسم بنفسه هذه المسألة.

وقاد كاسترو فريقه النصر للتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب موعدًا مع الهلال بنهائي أغلى الكؤوس.

وقال كاسترو عن إمكانية رحيله خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بالسعادة لتواجدي هنا في النصر وبين هذه الجماهير العالمية، كما أن الإعلام يحترمني وأنا أحترمهم".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "هناك الكثير من الأشياء الجميلة بيننا، وسعيد جدًا بتواجدي في السعودية والرياض"، في إشارة منه بأنه لا يفكر في الرحيل عن النصر.

وعن موعد نهائي كأس الملك قال كاسترو: "لا أعلم موعد المباراة، وإذا صرح جورج جيسوس مدرب الهلال بأن المباراة موعدها 31 من الشهر الجاري فأنا جاهز".