"أنت لا شيء بدون الاتحاد وربك يمهل ولا يهمل!" .. رسالة قاسية لسعود عبدالحميد ومطالب بإيقافه

هجوم شرس على سعود عبدالحميد..

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فتح الناقد والإعلامي الرياضي جمال عارف، النار على سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال؛ بعد احتفاليته المثيرة أمام الاتحاد، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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سعود سجل هدفًا قاتلًا في شباك الاتحاد؛ ليقود الزعيم الهلالي للفوز (2-1)، مساء أمس الثلاثاء، والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وبعد تسجيله الهدف.. احتفل عبدالحميد بـ"الجلوس على الكرسي"؛ في مشهد أثار غضب الجماهير الاتحادية، التي اعتبرته إهانة من اللاعب ضد فريقه السابق، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

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وعن ذلك يقول عارف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "استفزاز سعود لجماهير الاتحاد، بذلك الأسلوب، ليس غريب منه!!".

ووجّه الإعلامي والناقد الرياضي، رسالة إلى سعود عبدالحميد؛ قائلًا فيها: "لولا الله ثم الاتحاد وجماهيره، ما كنا نعرفك؛ لكن.. ربك يمهل ولا يهمل".

وطلب جمال عارف، من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التدخل في لقطة استفزاز سعود لـ"الجماهير الاتحادية"؛ من أجل معاقبته.

جدير بالذكر أن سعود انتقل من الاتحاد إلى الهلال، في يناير من عام 2022؛ حيث تقابل مع فريقه السابق منذ ذلك الوقت، في 11 مباراة رسمية، انتصر في 10 منهم، مقابل تعادل وحيد، وبدون أي خسارة.

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