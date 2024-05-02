"كلام خطير!".. تتويج الهلال في الجوهرة يورط الشنيف وغضب جماهير الأهلي

الهلال يواجه الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي..

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أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، حالة من الجدل بعد الكشف عن نقل "محتمل" لمباراة الوحدة والهلال، المقررة في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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الهلال يحل ضيفًا على الوحدة، في 27 مايو الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري السعودي، فيما باتت كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بحاجة لـ7 نقاط فقط، من أجل حسم لقب الدوري رسميًا.

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير" إن هناك أنباءً عن نقل مواجهة الوحدة والهلال من ملعب الشرائع إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، مضيفًا أن حفل تتويج الهلال سيكون في جدة وليس الشرائع، لسعة الملعب.

وأثار الأمر حالة من الاستياء بين جماهير الأهلي، حيث تساءلوا بشأن السر وراء نقل مباراة بين ممثل الرياض وممثل مكة إلى جدة، فيما يلعب الأهلي مباراته الختامية أمام الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، فيما ربطت الجماهير قرار النقل المحتمل، بالأنباء المتداولة حول إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الهلال والنصر، على ملعب الجوهرة المشعة، في 31 مايو.

وعلّق أحد المتابعين على تصريحات الشنيف، واصفًا إياها بـ(الكلام الخطير)؛ كون قرار النقل مبنيّ على ضمان تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، علمًا بأن الهلال، ورغم اقترابه من حسم اللقب، إلا أنه لم يتم الحسم بشكل نهائي، حيث لا يزال بحاجة للفوز بمباراتين والتعادل في واحدة على الأقل، من أجل التتويج بدوري روشن.

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ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 80 نقطة من 28 مباراة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الأهلي، في 6 مايو الجاري، بينما يأتي النصر في وصافة الجدول، برصيد 71 نقطة من 29 مباراة.

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