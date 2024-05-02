"حتى لا يعود لأزماته النفسية!".. ماتيوس بيريرا مجبر على التنازل لمغادرة الهلال نهائيًا

شرط كروزيرو يجبر لاعب الهلال السابق على التضحية..

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"شعرت بالانهيار ولا أريد العودة مرة أخرى".. هكذا تحدث لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس بيريرا، عن تجربته مع فريق الهلال، والأزمات النفسية التي تعرض لها في تلك الفترة.

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البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو 2026، فيما انتقل اللاعب على سبيل الإعارة إلى كروزيرو البرازيلي إلى نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن بيريرا ارتدى قميص الهلال في الفترة بين أغسطس 2021 ويناير 2023، قبل إعارته إلى الوحدة الإماراتي لمدة 6 شهور، ثم تجديد الإعارة إلى كروزيرو.

وأبدت إدارة نادي كروزيرو، اهتمامًا بشراء عقد ماتيوس بصورة نهائية من الهلال، إلا أن الإدارة تشترط على اللاعب تخفيض راتبه من أجل حسم الصفقة.

وينتظر رئيس نادي كروزيرو، بيدرو لوريسنو، من بيريرا، قبول تخفيض راتبه؛ حيث يدفع كروزيرو مبلغ مليوني ريال برازيلي شهريًا، ويتكفل الهلال بدفع النصف الآخر، علمًا بأن ماتيوس يتمنى البقاء مع الفريق البرازيلي، ولكن شرط الإدارة الوحيد هو قبول تخفيض الراتب.

وتحدث بيريرا عن تجربته مع الهلال، التي عرضته لضغوط نفسية كبيرة، دفعته للانتكاسات والإحباط، والتي كادت أن توصله للانتحار أكثر من مرة، مضيفًا أنه رحل عن الأزرق لأنه لم يعد يستمتع بكرة القدم، وكان على وشك اتخاذ قرار الاعتزال، كما ذكر بأنه وعد زوجته بأنه لن يعود للهلال مجددًا، لأنه لا يريد العودة للاكتئاب مرة أخرى.

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وخاض لاعب وست بروميتش السابق، 42 مباراة بقميص الهلال في كافة المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 15 تمريرة حاسمة، فيما تلقى البرازيلي انتقادات كبيرة من جماهير الزعيم لضعف مردوده التهديفي.

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