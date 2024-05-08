Al-Hilal v Al Fateh - Ali Al-BulaihiGetty
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | صفعة علي البليهي لزميله، ورد الجمهور الصارم على رسالة وكيل محمد كنو

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 مايو 2024.

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