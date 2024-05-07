"المشروع السعودي سلبي" .. نجم إنتر يغلق الباب أمام دوري روشن

تشكيك كبير في المشروع الرياضي السعودي

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حسم النجم الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، "موقفه" من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة.

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مخيتاريان البالغ من العمر 35 سنة، يلعب في صفوف إنتر منذ صيف 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما.

وقال مخيتاريان في تصريحات مع التلفزيون الأرميني: "لديّ عقد مع إنتر حتى 30 يونيو 2026؛ سنرى.. هل سوف استمر مع الفريق لذلك الوقت، أم سأخوض تجربة جديدة".

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وعلى الرغم من فتحه الباب أمام الرحيل عن إنتر؛ إلا أنه على ما يبدو أن خيار الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، غير مطروح في أذهان النجم الدولي الأرميني.

وشكك مخيتاريان في المشروع الرياضي بالمملكة؛ بقوله: "يحاول الدوري السعودي للمحترفين، من خلال جلب لاعبين أقوياء، تطوير كرة القدم وتعزيز البطولة؛ لكني أرى ذلك سلبيًا".

وأضاف: "المال ليس مهمًا في هذه الرياضة، حب كرة القدم هو المهم.. لقد كنت دائمًا كذلك، منذ أول مرة لمست فيها الكرة"؛ في إشارة إلى عدم خضوعه لإغراءات الدوري السعودي "المالية".

وكشف هنريك مخيتاريان، عن أنه حقق حلم طفولته باللعب لنادي آرسنال الإنجليزي، ثم التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الذي انتظره لسنواتٍ طويلة.

جدير بالذكر أن مخيتاريان، توّج بلقب الدوري الإيطالي "سيريا أ" مع إنتر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وذلك في عامه الثاني فقط، بقميص الفريق.

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