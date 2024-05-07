السعودية تفاضل بينهما .. كشف خطة الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح أو سون هيونج مين

الاتحاد ينتظر صفقة كبرى في الصيف..

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وضع مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، خطة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح أو الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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صلاح "31 سنة" وهيونج مين "31 عامًا"، يرتبطا بعقود مع ناديي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين على التوالي؛ حتى 30 يونيو 2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، سيبدأ مسؤولو العميد الاتحادي، اتصالاتهم مع النجم الكوري الجنوبي، خلال الأسبوع القادم، دون أي تحرك رسمي، لإتمام الصفقة.

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جاليتي كشف في تصريحات مع فضائية "العربية"، عن أن محادثات الاتحاد مع سون هيونج مين؛ ستكون فقط لمعرفة خطة اللاعب، وموقفه من الانتقال إلى الملاعب السعودية.

وأكد الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، على أن تحرك الاتحاد الرسمي، لحسم صفقة سون؛ لن يتم إلا بعد معرفة موقف محمد صلاح النهائي.

وأوضح أن صلاح لم يتخذ قراره النهائي - حتى الآن -، سواء بالبقاء مع ليفربول أو الرحيل في الميركاتو الصيفي؛ حيث سينتظر مكالمته مع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي سيتولى المهمة بشكل رسمي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وأشار رودي جاليتي، إلى أنه بناءً على هذه المكالمة؛ سيتخذ النجم المصري "قراره"؛ إما بالبقاء مع العملاق الإنجليزي، أو الانضمام إلى نادي الاتحاد.

بمعنى.. إذا قرر صلاح البقاء مع ليفربول؛ ستتحرك السعودية رسميًا للتوقيع مع سون للاتحاد، أما إذا وافق النجم المصري على الانضمام إلى العميد؛ سيتم إغلاق ملف اللاعب الكوري الجنوبي، نهائيًا.

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