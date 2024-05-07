"صفقة كيليان مبابي قد تتحول من ريال مدريد إلى السعودية" .. أسطورة فرنسا يفجرها

قنبلة مدوية قد يفجرها كيليان مبابي..

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"المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني الموسم القادم".. هكذا أجمعت كافة التقارير العالمية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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مبابي أعلن الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث سيكون لاعبًا حرًا في 30 يونيو القادم.

لكن وعلى عكس كل هذه التقارير.. فجّر الأسطورة الفرنسية مارسيل ديسايي، مساء يوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن مستقبل مبابي "25 سنة".

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ديسايي أعلن في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورت"، إمكانية تراجع المهاجم الفرنسي عن الانضمام إلى ريال مدريد، والذهاب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الأسطورة الفرنسية: "سأقول رأيًا مختلفًا.. لا أعتقد أن مبابي سيكون (النجم الأول) في ريال مدريد؛ بوجود أسماء مثل (البرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام)".

وأضاف: "لذلك.. أشعر بأن مبابي قد يفضل الذهاب إلى الملاعب السعودية، على أن يلعب هناك لمدة موسم رياضي واحد فقط، على الأقل".

وأندهش مارسيل ديسايي، من الأحاديث بشأن استحالة انتقال كيليان مبابي إلى السعودية، مؤكدًا على أن كرة القدم أصبحت صناعة، وأن ذهابه إلى المملكة - إذا حدث -، لن يكون من أجل المال فقط؛ بل لأن دوري روشن للمحترفين، أصبح مسابقة تنافسية للغاية.

جدير بالذكر أن مبابي ارتبط في الميركاتو الصيفي الماضي، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد فشل رحيله إلى ريال مدريد؛ إلا أن اللاعب فضل البقاء مع باريس سان جيرمان.

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