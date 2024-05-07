فيديو | "وش هالجنون!" .. نجم الهلال "يرقص" في الكلاسيكو على غناء جماهير الأهلي

لقطة تخطف الأنظار من نجم الهلال..

SHAHID

في لقطة يُمكن وصفها بـ"الجنونية".. قام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصرف غريب، خلال كلاسيكو المملكة الكبير أمام الأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (2-1) على مستضيفه الأهلي، مساء أمس الإثنين، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وانتشر مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، يظهر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الهلالي؛ وهو "يرقص" داخل أرضية الملعب، أثناء الكلاسيكو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وحسب نفس الفيديو الذي انتشر بقوة، تفاعل ميشايل مع "أهازيج" الجماهير الأهلاوية؛ ليفقد السيطرة على نفسه، ويقوم بالرقص.

الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، تفاعل مع هذا المقطع المثير، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "ميشايل.. وش هالجنووووون".

وأضاف المريسل ساخرًا: "قولوا لي أنه ذكاء اصطناعي تكفون!"؛ في إشارة إلى عدم منطقية تصرف نجم الهلال؛ خاصة أنه جاء تفاعلًا مع جماهير الفريق المنافس، وأثناء مباراة مهمة ومصيرية.

جدير بالذكر أن ميشايل ديلجادو، يتعرض لهجومٍ كبير من الجماهير الهلالية؛ بسبب تذبذب مستواه المستمر منذ الانضمام للفريق؛ حيث أحيانًا يتألق ويقود الفريق للانتصارات، وفي أحيانٍ أخرى يهدر فرصًا غريبة، ويقدّم أداءً صادمًا.

SHAHID