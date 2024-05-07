"لا أحب ذلك ولكن!" .. نيمار ينتفض لمساعدة ضحايا "الكارثة الإنسانية" في البرازيل

كارثة إنسانية في ولاية برازيلية..

انتفض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لمساعدة ضحايا "الكارثة الإنسانية"، في إحدى الولايات ببلاده.

نيمار انضم إلى "المتطوعين" لمساعدة ضحايا الفيضانات، بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مقطع فيديو لنجم الهلال؛ يطلب فيه المساعدة من أي شخص، يمكنه "التبرع" لسكان الولاية المنكوبة.

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"التبرع" الذي دعا إليه نيمار، من أجل مساعدة ضحايا الفيضانات في ريو جراندي دو سول؛ سيكون عبر رابط إلكتروني، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وفي نفس السياق.. قال نيمار جونيور في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "إنها لحظة حساسة تمر بها البرازيل، والمساعدة ليست أكثر من اللازم.. بغض النظر عن حالتك المالية، ما يهم هو ما تحمله في قلبك".

وأكد الساحر البرازيلي، على أنه لا يحب أن ينشر المساعدات الإنسانية التي يقدمها إلى الغير؛ لأن أفعال الخير تكون من القلب فقط، وليست من أجل الشهرة.

وأضاف نيمار دا سيلفا جونيور: "لكن.. هذا المنشور؛ يهدف إلى تشجيع الناس على تقديم المزيد من المساعدة، لضحايا الفيضانات في الولاية".

وقدّم نيمار في نهاية رسالته، الشكر إلى طياري طائرته الخاصة، الذين قاموا بنقل المساعدات إلى ولاية ريو جراندي دو سول، ولكل المشاركين في ذلك.