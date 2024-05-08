"الذهب لا يصدأ أبدًا" .. رد صارم وقاسٍ من جمهور الهلال على رسالة وكيل محمد كنو الحادة

لاعب الوسط يتعرض لانتقادات عنيفة مؤخرًا

SHAHID

لم يصمت رفيع الشهراني عن وضع موكله محمد كنو في ناديه الحالي الهلال أو الانتقادات الموجهة له من الجماهير الزرقاء، إذ وجه رسالة دعم ومساندة للاعب حملت تلميحات حادة تجاه الجمهور.

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كنو يُعاني من تراجع واضح في مستواه الفني والبدني ولذا غاب عن المباريات الأخيرة للزعيم رغم أنه كان من العناصر المفضلة للمدرب جورج جيسوس، وقد هاجمته جماهير الهلال كثيرًا عبر المدرجات ومنصات التواصل الاجتماعي متهمة إياه باللعب دون رغبة أو حماس وعدم بذل الجهد المطلوب في الملعب.

الشهراني رد بالتأكيد على إمكانيات كنو الكبيرة وقدرته تقديم الإضافة، مشيرًا إلى أن استمراريته في لعب المباريات تُحسن من مستواه وتجعله قادرًا على إبراز ما لديه، وقد أتم تغريدته الداعمة بوصف اللاعب السعودي بالذهب الذي لا يصدأ أبدًا.

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وضمن تغريدته، وجه الشهراني رسالة لجمهور الهلال بوجوب الوقوف مع كنو ودعمه جيدًا، واصفًا المهاجمين له بالمتحاملين عليه ومؤكدًا أن العقلاء المعتابين، على حد وصفه، يوفونه حقه.

عشاق الزعيم ردوا بقسوة وصرامة على تغريدة الشهراني، إذ كالوا الانتقادات لكنو وافتقاده للحماس والرغبة في الملعب وطالبوا الوكيل بالبحث له عن عرض جيد خلال الصيف القادم لأنه أقل من اللعب للهلال.

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