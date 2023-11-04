أخبار الهلال اليوم | سر "خذلان" ياسين بونو وجورج جيسوس يقلل من جهود ثنائي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم السبت، الموافق الرابع من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تشخيص إصابة سافيتش

تعرض الصربيي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الهلال، للإصابة خلال مواجهة الفتح بالأمس، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وأوضح الهلال اليوم، أن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، لكنه سيجري أشعة غدًا الأحد، لتحديد حجم الالتواء ومدة غيابه عن المباريات.

ولم يرافق الصربي بعثة الهلال المتجهة مساء الليلة للهند، استعدادًا لمواجهة مومباي سيتي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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أجانب الهلال أمام مومباي

حدد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، الخماسي الأجنبي الذي سيعتمد عليه في مواجهة مومباي سيتي الهندي، المقرر إقامتها بعد غدٍ الإثنين.

القائمة شهدت غياب الثنائي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نظرًا لإصابته، وكذلك الحارس المغربي ياسين بونو، لإراحته.

بينما قرر جيسوس الاعتماد على الخماسي: خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، مالكوم، ميشايل ديلجادو وألكسندر ميتروفيتش.

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