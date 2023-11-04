بعد إثارة الجدل حول جراحة الصليبي .. طبيب اتحاد أمريكا الجنوبية يكشف حالة نيمار

هل يفقد نيمار الكثير من قوته بعد جراحة الصليبي خاصة وأن عمره 31 عامًا؟

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48 ساعة مرت على إجراء البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في بلاده، وسط تساؤلات وجدل بعدما استغرقت الجراحة أربع ساعات تقريبًا.

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البرازيلي أصيب خلال التوقف الدولي الأخير خلال مشاركته مع بلاده أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني أثار الجدل بحديثه عن مدة الجراحة، كونها استغرقت ضعف المدة المفترضة لها، وهو ما يثير الشكوك حول معاناة نيمار من مشاكل أخرى في الركبة.

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من جانبه، طمأن سيرجيو فريري جونيور؛ الطبيب الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الجماهير مؤكدًا أن حالة نيمار مطمئنة للغاية، مضيفًا خلال تصريحاته لصحيفة "الرياض": "العمر في حالة نيمار ليس له تأثير سلبي على التعافي، اللاعب لا يزال صغيرًا، عضلاته قوية، ومع ذلك فإننا نعلم أن هناك بعض الحالات التي لا يتمكن فيها الرياضيون من العودة إلى نفس القوة التي كانوا عليها قبل الجراحة، لكن هذه الحالات نادرة".

واتفق توليو كامبوس؛ رئيس الجمعية البرازيلية لجراحة العظام والكسور في ولاية ميناس جيرايس، مع فريري: "نيمار رياضي رفيع المستوى، يجب أن تكون عودته في غضون تسعة أشهر، لكن نظرتنا تجاه مستقبله تحمل الكثير من التفاؤل، رغم أن عمره 31 عامًا".

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