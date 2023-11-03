"بعد اتهامات مجاملة الهلال" .. سر براءة علي البليهي في أزمة مباراة الفتح المثيرة للجدل!

سر قد يكون وراء نجاة علي البليهي من الطرد أمام الفتح

SHAHID

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الفتح، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال فاز (2-0) على نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحسب أكثر من محلل تحكيمي، تجاهل حكم المباراة، طرد مدافع الزعيم الهلالي علي البليهي بـ"الإنذار الثاني"، على الرغم من إهداره الوقت، وقام بإشهار "الكارت الأصفر" في وجه زميله الحارس المغربي ياسين بونو، بدلًا منه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن.. الإعلامي الرياضي فهد الروقي كشف كواليس مثيرة، مساء اليوم الجمعة، وراء عدم "طرد" البليهي، من مباراة الهلال والفتح، كما طالب البعض.

وأوضح الروقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مدافع الهلال، أخبر الحكم المساعد، بأنه يقف بجوار الكرة فقط، وأن المسؤول عن تنفيذ الركلات الحرة في هذا المكان من الملعب؛ هو بونو.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "إذًا.. ما ذنب علي البليهي لكي يحصل على الإنذار الثاني ويتم طرده من المباراة؟!".

وحتى بـ"إنذار" الحارس المغربي.. اعتبر فهد الروقي، أن الحكم تسرع في هذا القرار؛ لأنه من المستحيل أن يتعمد نجوم الزعيم الهلالي، إهدار الوقت، منذ الشوط الأول.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة، بعد مرور 12 جولة.

SHAHID