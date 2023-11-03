ضربة مزدوجة .. غياب ثنائي الهلال أمام التعاون بسبب "الإيقاف"

صدمة في الهلال قبل مواجهة التعاون "العنيد"

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة مزدوجة، قبل مواجهة التعاون "العنيد"، في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 10 نوفمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن.

وفي هذا السياق.. تأكد غياب قلب الدفاع الدولي علي البليهي ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، ثنائي الزعيم الهلالي، عن مواجهة سكري القصيم "القادمة".

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غياب البليهي ونيفيش عن مواجهة الهلال والتعاون؛ بسبب الإيقاف، حيث تحصل كل منهما على "الكارت الأصفر الرابع"، في مباراة الفتح.

البليهي تحصل على إنذار في الدقيقة 34، من مباراة الهلال والفتح، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري، بينما أشهر الحكم، "الكارت الأصفر" في وجه نيفيش، في الدقيقة 66.

جدير بالذكر أن اللوائح، تنص على إيقاف أي لاعب؛ لمدة مباراة واحدة فقط في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد كل 4 "كروت صفراء".

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