بعض العرب خذلوه .. السر وراء خسارة بونو لجائزة ياشين لصالح مارتينيز!

مفاجآت بالتصويت على جائزة أفضل حارس

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حالة من الشكوك أثيرت بعد حصول إيميليانو مارتينيز على جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم على حساب المغربي ياسين بونو.

حارس الهلال السعودي تواجد في المركز الثالث عشر بترتيب الكرة الذهبية متقدمًا بفارق مركزين عن نظيره الأرجنتيني الذي حصد جائزة ياشين في الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وأثار هذا الأمر بعض التساؤلات والغموض عن السبب الذي جعل حارس أستون فيلا يتفوق على نظيره المغربي، رغم تغلب الأخير عليه في سباق الكرة الذهبية بشكل عام.

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صحيفة "ليكيب" شرحت الأمر وأشارت إلى أن تصنيف "فرانس فوتبول" لجائزة الكرة الذهبية والتصويت لاختيار أفضل حارس مرمى هما شيئان مختلفان تمامًا.

ولم يحصل بونو على جائزة أفضل حارس لأنه تم ذكر اسم في ترشيحات الصحفيين من خلال 42 صوتًا فقط من أصل 92 في التصويت الخاص بجائزة ياشين، مما جعله يأتي بالمركز الثالث خلف إيدرسون مورايش وإيميليانو مارتينيز.

وحصد مارتينيز 290 نقطة، مقابل 197 لصالح إيدرسون، 154 لياسين بونو، 81 فقط لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد، 47 لمارك أندريه تير شتيجن، 44 لأندريه أونانا، 9 نقاط لدومينيك ليفاكوفيتش، 5 لآرون رامسديل، نقطة واحدة لمايك مينيان وبرايس سامبا بلا نقاط.

ومن أبرز الدول التي منحت بونو المركز الأول من خلال الصحفيين الممثلين لها هي : كوت ديفوار، اسكتلندا، فرنسا، هندوراس، العراق، إيران، أيسلندا، اليابان، المغرب، قطر، سويسرا، تونس، أوكرانيا، زامبيا والسعودية.

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وأما الجزائر فقد وضعته في المركز الثاني خلف تير شتيجن، والبحرين بنفس المركز خلف إيميليانو مارتينيز، وتجاهلته مصر بشكل كامل، ووضعته الإمارات بالمركز الثاني خلف مارتينيز.

وبالنسبة للأردن فقد اختارته بالمركز الثاني خلف إيدرسون، وجاء في المركز الثالث بأصوات لبنان متأخرًا عن إيدرسون وتين شتيجن، واحتل المرتبة الثانية بالنسبة لعمان خلف مارتينيز المتصدر، وجاء بنفس المركز بتصويت فلسطين.

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