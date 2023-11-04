تعمد التقليل من عبدالله المعيوف؟ .. نجم الهلال الأسبق يثير الجدل بحديثه عن ياسين بونو

ياسين بونو يتألق مع الهلال، لكن هل يمحي كل ما قدمه عبد الله المعيوف؟

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رغم كم النجاحات التي حققها عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي السابق والاتحاد الحالي، مع الزعيم، لكن يبدو أن الحارس المغربي ياسين بونو سحب البساط من تحت أقدامه بسهولة.

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المغربي قاد الزعيم للفوز أمس الجمعة، أمام الفتح بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، متصديًا لأكثر من فرصة خطيرة للنموذجي.

تصديات بونو دفعت العماني علي الحبسي؛ حارس مرمى الهلال الأسبق، للإشادة به، لكن بطريقة فسرها البعض بأنها تقليلًا من "راعي المعروف" بعض الشيء.

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الحبسي قال خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "بونو دائمًا حاضر، وجوده في الهلال عمل نقلة كبرى في التعامل مع الكرات الصعبة، حتى وجوده أعطى اللاعبين ثقة، بالتأكيد التصديات واجب الحارس، لكن بعض التصديات تحدث فارقًا كبيرًا، الهلال في تسع مباريات استقبل هدفًا واحدًا، وهذا يدل على قوة شخصية بونو وقوة شخصية المنظومة في الهلال".

بونو خلال عشر مباريات خاضها مع الهلال في دوري روشن حتى الآن استقبل ستة أهداف، بينما خرج بشباك نظيفة من ست مباريات، وبالمقارنة بالمعيوف في أول عشر مباريات له مع الزعيم في الموسم الماضي، فقد استقبل ثمانية أهداف، وخرج دون استقبال أي أهداف من خمس مباريات.

يشار إلى أن المعيوف رحل عن الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي بعد تعاقد الزعيم مع المغربي، بحثًا عن فرصة المشاركة أساسيًا، لكنه لم يشارك مع الاتحاد – حتى الآن – إلا في أربع مباريات مستقبلًا هدفًا وحيدًا وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.

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