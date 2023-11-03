مقللًا من سالم الدوسري ومالكوم؟ .. جورج جيسوس يتحدث عن تأثير غياب نيمار عن الهلال

المدير الفني البرتغالي للهلال يندب حظه بعد إصابة نيمار..

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كشف البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن عدة أسباب وراء تراجع أداء فريقه مؤخرًا، مرجعًا السبب الرئيس من الناحية الهجومية لغياب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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الزعيم حقق الفوز اليوم الجمعة، أمام الفتح بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وسط أداء غير مقتنع من غالبية اللاعبين.

بينما غاب نيمار عن المباراة في ظل إجرائه عملية جراحية مؤخرًا، جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وعقب المباراة، قال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "واجهنا فريقًا مميزًا، يكفي معرفة أنه يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، وهو الثالث في مرتبة الفرق الأقوى هجوميًا، أعتقد أن الفوز أمام هذا الفريق مهم".

بسؤاله عن سر تراجع أداء عدد كبير من لاعبيه، أجاب: "تأثرنا بضغغط المباريات، كل ثلاثة أيام نخوض لقاءً، لا وقت لدينا للراحة، كما أن إصابة نيمار أثرت على حلولنا الهجومية، نعم! لدينا حلول، لكن جودتنا الهجومية تراجعت بنسبة 30% على الأقل نتيجة إصابته".

حديث جيسوس يدفعنا للتساؤل عن مدى قناعته بما يقدمه حاليًا الثنائي سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، خاصة وأن نيمار لم يظهر مع الهلال في الدوري إلا في ثلاث مباريات فقط، ولم يقدم خلالها الأداء المتوقع.

واختتم البرتغالي حديثه موضحًا سبب تغييره للصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب الوسط، رغم أنه أحد أفضل اللاعب في اللقاء، مشيرًا إلى معاناته من إصابة، دون الكشف عن تفاصيلها.

يشار إلى أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 32 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.

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