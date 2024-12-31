أخبار الهلال اليوم | هدية مالكوم "المثيرة للجدل" إلى لودي، وهجوم كبير على محمد العويس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 ديسمبر 2024.

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السعودية تواجه عُمان في نصف نهائي خليجي 26

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الآن فهمت الجمهور سبب الضحك خلال مواجهة الأهلي والهلال، ولماذا منع لي كونجيرتون من الحديث مع الجماهير!

كواليس جديدة عن "علاقة" رونالدو مع النصر..

شقيق قائد المنتخب السعودي: "سالم يعيش أكبر شرف في مسيرته"

GOAL

البرازيليان يثيران الجدل قبل ساعات من الميركاتو الشتوي..

اللاعب أبدع مع الاتحاد قبل الإصابة..

لعب للهلال لمدة ستة أشهر فقط لكن أثره باقٍ به..

قرار رسمي من الرابطة السعودية قبل فتح باب الانتقالات رسميًا..

نيمار عانى من عديد الإصابات في السنوات الأخيرة..

ماذا فعل حارس مرمى المنتخب السعودي ليتعرض لهذا الهجوم؟

"ماجدونا" المثير للجدل رغم هدوئه!

ديربي السعودية والعراق تسبب في العديد من الأزمات..

صفقة ستهز الشارع السعودي إذا حدثت..

اللاعب على رأس أولويات المسؤولين السعوديين..