"بعد الكذب والتأويل اتخذت هذا القرار!" .. أشرف بن عياد يصعد أزمته مع العراقيين بسبب علي البليهي

ديربي السعودية والعراق تسبب في العديد من الأزمات..

أعلن الإعلامي الرياضي أشرف بن عياد، اتخاذ قرارًا حاسمًا؛ بعد الحملة العراقية ضده، على خلفية واقعة تصريحات علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

ابن عياد استضاف البليهي عبر شبكة قنوات "الكأس"، بعد فوز السعودية (3-1) على العراق، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025.

وخلال الاستضافة.. هاجم اللاعب السعودي المخضرم، نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود بقسوة؛ وذلك بعد سؤال من الإعلامي الرياضي، بشأن رده على "ضحكة أسطورة أسود الرافدين" المثيرة للجدل، والتي وُصِفت بـ"الساخرة" من الأخضر، في بداية "خليجي 26".

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الجمهور العراقي اتهم أشرف بن عياد، باتخاذ موقف من يونس محمود ومنتخب بلدهم؛ وذلك بتعمد طرح هذا السؤال على البليهي، عقب انتصار المنتخب السعودي وتأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج، على حساب أسود الرافدين.

هذا الهجوم الجماهيري لم يعجب ابن عياد، الذي اعتبر أنه لم يتجاوز ضد أحد، وكان يُمارس عمله فقط؛ ليتخذ قرارًا بـ"مقاطعة" جميع المنابر الإعلامية العراقية.

وقال ابن عياد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد الكذب والتأويل الذي أراه من الإعلام العراقي.. قررت عدم الظهور في أي منبر عراقي، انطلاقًا من الآن".

وعلى الرغم من هذا القرار الحاسم؛ أعرب أشرف بن عياد عن كامل احترامه للشعب العراقي العزيز؛ على حد وصفه.

جدير بالذكر أن منتخب العراق ودع كأس الخليج "السادسة والعشرون" من دور المجموعات؛ حيث فاز (1-0) على اليمن في الجولة الأولى، قبل أن يسقط ضد البحرين والسعودية في الجولتين الثانية والثالثة - على الوالي -.