بدهشة كبيرة .. لاعب الهلال الأسبق يكشف عن موقف الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تأخر راتبه لشهر كامل

لعب للهلال لمدة ستة أشهر فقط لكن أثره باقٍ به..

كونه غير معتاد على تلك المواقف مع مختلف الأندية المصرية التي مثلها وعلى رأسها بالطبع الزمالك الذي عانى من أزمات مالية على فترات طويلة، بدى المهاجم أحمد علي؛ محترف الهلال الأسبق، مندهشًا أثناء سرده لتصرف الأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ رئيس الزعيم الأسبق، وقتما تأخر راتب اللاعبين لشهر كامل.

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المهاجم المصري المعتزل كان قد مثل الزعيم لمدة شهر أشهر فقط، وقتما انتقل له على سبيل الإعارة من الإسماعيلي في يناير 2011.

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وخلال ظهوره في بودكاست الإعلامي عبدالرحمن مجدي، تحدث علي مندهشًا ومضطرًا للحلف بالله في بعض الأوقات، عن صرف الأمير عبدالرحمن بن مساعد مكافأة للاعبين شهر كامل نظير صبرهم على تأخر الراتب لشهر واحد فقط.

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وقال صاحب الـ38 عامًا: "ذات مرة تأخر راتبنا لمدة شهر واحد فقط، رغم أنها لم تحدث من قبل، كنا معتادين على وصول رسالة الراتب في الأول من كل شهر، أتحدث بجدية في هذا الموضوع، لكن في شهر ما لم يصلنا الراتب، ورغم ذلك لم يتحدث أي لاعب لأننا واثقون".

وأضاف: "مر شهر كامل ولم يصل الراتب، فحضر الأمير عبدالرحمن بن مساعد للاجتماع بنا وقدم اعتذاره، والله هذا حدث، بجانب أنه قدم لنا راتب شهر كمكافأة على صبرنا على تأخر الراتب، والله لا أمزح في هذه القصة".

يذكر أن أحمد علي لعب 25 مباراة بقميص الموج الأزرق، سجل خلالها ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.